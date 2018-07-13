Утренний обзор рязанских пробок: 13 июля

Утром в пятницу, 13 июля, на дорогах Рязани образовалось несколько серьезных заторов.
Водителям уже «традиционно» придется постоять на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась на километр — в сторону города, и на полтора — в сторону Шумаши. Скорость потока не превышает семи-десяти километров в час.
Серьезный затор образовался на Московском шоссе от ТЦ «Премьер» в сторону центра города. Пробка растянулась на километр до пересечения с улицей Вокзальной.
Жителям Песочни придется постоять в 1,5-километровой пробке на улице Зубковой и проезде Яблочкова. Проезд затруднен от «Ледового дворца» до пересечения с улицей Циолковского. Скорость движения автомобилей не превышает семи километров в час.
В пробке «встала» улица Каширина: от пересечения с улицей Солнечной до Первомайского проспекта. На улице Есенина пробка растянулась от пересечения с улицей Затинной до Театральной площади. Скорость потока — не больше семи километров в час.
По-прежнему из-за ремонта осложнено движение на Южной окружной. Затор растянулся от 188-го километра М-5 до 186-го километра. Скорость движения автомобилей не превышает семи километров в час.