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16:05, 13 июля 2018 365
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СК предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках 1

СК предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о врачебных ошибках

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Следственный комитет предложил добавить в Уголовный кодекс новые статьи о для верной квалификации врачебных ошибок врачебных ошибок. Об этом заявила представитель ведомства Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

«Так, предлагается введение новых статей в УК. Статья 124.1 «Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)». Статья 124.2 «Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи». Изложение в новой редакции статьи 235 УК: «Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности», — уточнила она.

Специалисты считают, что изменения позволят минимизировать ошибки правоприменения, защитив как права пациентов, так и медработников.

В российском законодательстве в настоящее время нет понятия «врачебная ошибка». Дела чаще всего возбуждают в связи с причинением смерти по неосторожности (статья 109 УК), причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК) и неоказанием помощи (статья 124 УК). В СК предлагают исключить возможность квалификации действий врачей по этим статьям, из-за того, что ни одна из них не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности.

Актуальность проблемы повысилась после резонансной истории врача-гематолога Елены Мисюриной, которую осудили из-за смерти ее пациента после, возможно, неправильно проведенной процедуры забора костного мозга. Зимой медика приговорили к двум годам колонии. В апреле ее приговор отменили.


© RZN.info

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