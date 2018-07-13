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11:08, 13 июля 2018 454
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Сбербанк и «Тинькофф» начали тестировать единую систему переводов по номеру телефона

Сбербанк и «Тинькофф» начали тестировать единую систему переводов по номеру телефона

Сбербанк и «Тинькофф» начали тестировать сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас у обоих организаций работают переводы с карты на карту по номеру телефона, но пересылать деньги таким образом можно только внутри банков.

«Тинькофф банк» позволяет клиентам отправлять деньги таким образом и в другие банки, вводя лишь номер телефона. При этом деньги не зачисляются автоматически. Получателю приходит sms-сообщение со ссылкой, пройдя по которой он должен ввести номер своей карты.

Как рассказал изданию представитель УЭК — дочерней структуры Сбербанка — переводы вряд ли будут бесплатными. По словам контрагента одной из сторон, клиенты будут платить 1% от суммы перевода.

По данным «Ведомостей», подтолкнуть Сбербанк к сделке мог Центробанк, запустив систему быстрых платежей с января 2019 года.

«Идея проекта в том, чтобы люди могли переводить деньги между счетами в разных банках по номеру мобильного телефона, e-mail или другим простым идентификаторам, а средства зачислялись мгновенно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с приходом системы банкиры надеются на разрушение монополии Сбербанка. Сбербанк, по их словам, не рад появлению системы и рассматривает ее как конкурента.

Как прокомментировала директор ассоциации «Финтех» Татьяна Жаркова, если «Тинькофф банк» и Сбербанк запустят систему переводов между картами по номеру мобильного, конкуренцию СБП она вряд ли составит.

«СБП — это независимый равноудаленный сервис, к которому могут подключиться любые банки. А переводы в ней будут возможны между любыми типами счетов, а не только между картами, что дешевле и удобнее. СБП должна снизить издержки банков, а значит, и их клиентов». — отметила Жаркова.


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