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9:44, 13 июля 2018 452
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Рязанцев научили танцевать вальс цветов и греческий хоровод. Фото

Рязанцев научили танцевать вальс цветов и греческий хоровод. Фото

В четверг, 12 июля, в ЦПКиО прошел танцевальный мастер-класс от коллектива «Русский бал». На него пригласили рязанцев всех возрастов.

Желающих научили танцевать вальс цветов, большой фигурный вальс и греческий хоровод.

«Мы набираем коллектив из всех желающих, не ставим какие-то рамки. Сначала основная группа состояла из более старшего возраста, но у нас есть и молодежь, — рассказала руководитель танцевальной студии Валентина Сильвестрова. — Мы преследуем цель, чтобы люди в любом возрасте не чувствовали себя потерянными и могли реализоваться».

Мастер-класс организовали в рамках подготовки к «Фестивальному лету на Почтовой», где «Русский бал» выступит 13 июля.


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