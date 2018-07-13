Рязанцев научили танцевать вальс цветов и греческий хоровод. Фото

В четверг, 12 июля, в ЦПКиО прошел танцевальный мастер-класс от коллектива «Русский бал». На него пригласили рязанцев всех возрастов.
Желающих научили танцевать вальс цветов, большой фигурный вальс и греческий хоровод.
«Мы набираем коллектив из всех желающих, не ставим какие-то рамки. Сначала основная группа состояла из более старшего возраста, но у нас есть и молодежь, — рассказала руководитель танцевальной студии Валентина Сильвестрова. — Мы преследуем цель, чтобы люди в любом возрасте не чувствовали себя потерянными и могли реализоваться».
Мастер-класс организовали в рамках подготовки к «Фестивальному лету на Почтовой», где «Русский бал» выступит 13 июля.