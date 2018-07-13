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14:45, 13 июля 2018 294
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Рязанцам рассказали об особенностях модной индустрии

Рязанцам рассказали об особенностях модной индустрии

В пятницу, 13 июля, в конгресс-отеле «Амакс» прошел мастер-класс для дизайнеров и модельеров. Мероприятия организовали для участников 10-го фестиваля «Окские сезоны -2018».

Приглашенный член союза дизайнеров России, художник-модельер и режиссер-постановщик Fashion-проектов Юлия Иванова рассказала о правилах подготовки к конкурсу, а также пообщалась с посетителями и показала гостям коллекции именитых дизайнеров.

«Если вы видите что-то в одном разрезе, то никто не в праве говорить правильно это или неправильно. Если же вы хотите, чтобы ваше мироощущение, выложенное через одежду было понятно другим, то это уже и называется модой», — отметила Иванова.

Также модельер отметила, что в современной моде нет никаких правил.

На мастер-классе предложили провести в Рязани полуфинал всероссийского конкурса «Русский силуэт», в котором могут поучаствовать местные дизайнеры до 30 лет.


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