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17:41, 13 июля 2018 207
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Под Красноярском «черные археологи» нашли редкое захоронение

Под Красноярском «черные археологи» нашли редкое захоронение

Фото: Pixabay.com

У красноярского города Канска «черные археологи» нашли захоронение коттов — одного из народов, ранее населявшего Сибирь. В дальнейшем представители этой народности ассимилировались русскими и бурятами, передает РИА «Новости».

В Красноярском краеведческом музее захоронение назвали «очень редким». Оно относятся к XVII-началу XVIII векам.

Научные сотрудники убедили «черных археологов» сдать находки. После изученяи артефакты появятся в экспозиции музея. Среди находок — топор, медные предметы, бусы и медный крючок для колчана.

Отмечается, что уже к середине XIX века насчитывалось не более пяти носителей языка.


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