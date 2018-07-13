Под Красноярском «черные археологи» нашли редкое захоронение

У красноярского города Канска «черные археологи» нашли захоронение коттов — одного из народов, ранее населявшего Сибирь. В дальнейшем представители этой народности ассимилировались русскими и бурятами, передает РИА «
В Красноярском краеведческом музее захоронение назвали «очень редким». Оно относятся к XVII-началу XVIII векам.
Научные сотрудники убедили «черных археологов» сдать находки. После изученяи артефакты появятся в экспозиции музея. Среди находок — топор, медные предметы, бусы и медный крючок для колчана.
Отмечается, что уже к середине XIX века насчитывалось не более пяти носителей языка.