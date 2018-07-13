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14:20, 13 июля 2018 748
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По выходным пустят дополнительные экспрессы между Рязанью и Москвой

По выходным пустят дополнительные экспрессы между Рязанью и Москвой

С 21 июля по выходным между Рязанью и Москвой пустят дополнительные экспрессы. Об этом сообщила пресс-служба Центральной ППК.

В течение года два экспресса будут ходить по маршрутам Рязань-1- Москва (Казанский вокзал) и Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1.

Так, от Казанского вокзала пустят экспресс № 7084. Время отправления из Москвы — 9:10. Поезд проследует с остановками Коломна, Голутвин, Луховицы, Фруктовая, Рыбное. Время прибытия на конечную станцию — 12:30.

Также в постоянном расписании оставят экспресс № 7085 В сообщением Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал). Он будет ходить по выходным дням в течение всего года. Время отправления со станции Рязань-1 — 18:25.

«Это сделано, в том числе для удобства путешественников, которые могут отправиться в однодневную туристическую поездку и ознакомиться с достопримечательностями Коломны и Рязани», — отметили в пресс-службе.


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