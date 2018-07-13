По выходным пустят дополнительные экспрессы между Рязанью и Москвой

С 21 июля по выходным между Рязанью и Москвой пустят дополнительные экспрессы. Об этом сообщила
В течение года два экспресса будут ходить по маршрутам Рязань-1- Москва (Казанский вокзал) и Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1.
Так, от Казанского вокзала пустят экспресс № 7084. Время отправления из Москвы — 9:10. Поезд проследует с остановками Коломна, Голутвин, Луховицы, Фруктовая, Рыбное. Время прибытия на конечную станцию — 12:30.
Также в постоянном расписании оставят экспресс № 7085 В сообщением Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал). Он будет ходить по выходным дням в течение всего года. Время отправления со станции Рязань-1 — 18:25.
«Это сделано, в том числе для удобства путешественников, которые могут отправиться в однодневную туристическую поездку и ознакомиться с достопримечательностями Коломны и Рязани», — отметили в пресс-службе.