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16:36, 13 июля 2018 267
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Охотникам разрешили самим снаряжать патроны для нарезного оружия

Охотникам разрешили самим снаряжать патроны для нарезного оружия

Фото: Pixabay.com

Совет Федерации разрешил охотникам и стрелкам-спортсменам самим снаряжать патроны для нарезного оружия. На данный момент, согласно закону «Об оружии», снаряжать патроны гражданам можно только к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, например к помповым ружьям, передает ТАСС.

Поправки в закон также уточняют порядок продажи расходных материалов для снаряжения патронов, в том числе пороха.

Авторы документов — группа депутатов Госдумы. В пояснительных материалах они отмечают, что в последнее время «обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию».

«В частности, наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию. Также к существенной части нарезного оружия, используемого российскими охотниками и спортсменами, не имеется патронов отечественного производства», — отметили законодатели.

Самостоятельно заряжать патроны разрешено в США, Канаде, Финляндии, Великобритании, Германии и Австралии.


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