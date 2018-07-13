Охотникам разрешили самим снаряжать патроны для нарезного оружия

Совет Федерации разрешил охотникам и стрелкам-спортсменам самим снаряжать патроны для нарезного оружия. На данный момент, согласно закону «Об оружии», снаряжать патроны гражданам можно только к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, например к помповым ружьям, передает
Поправки в закон также уточняют порядок продажи расходных материалов для снаряжения патронов, в том числе пороха.
Авторы документов — группа депутатов Госдумы. В пояснительных материалах они отмечают, что в последнее время «обострилась проблема доступности патронов к огнестрельному оружию».
«В частности, наблюдается существенный рост цен на продукцию импортного производства, особенно в отношении патронов к нарезному огнестрельному оружию. Также к существенной части нарезного оружия, используемого российскими охотниками и спортсменами, не имеется патронов отечественного производства», — отметили законодатели.
Самостоятельно заряжать патроны разрешено в США, Канаде, Финляндии, Великобритании, Германии и Австралии.