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19:05, 13 июля 2018 439
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На россиянку завели дело после драки в самолете

На россиянку завели дело после драки в самолете

Фото: Pixabay.com

На россиянку завели дело после драки в самолете. Женщина избила двух бортпроводников рейса Москва — Тель-Авив, передает РИА «Новости».

Заявления поступили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 5 июля. Во время полета россиянка материлась и напала на бортпроводников. Командир воздушного судна сообщил об инциденте в израильскую полицию, после чего местные власти решили депортировать женщину.

На родине в отношении пассажирки самолета возбудили уголовное дело по статьям «хулиганство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».


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