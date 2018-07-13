На россиянку завели дело после драки в самолете. Женщина избила двух бортпроводников рейса Москва — Тель-Авив, передает РИА «
Заявления поступили в дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево 5 июля. Во время полета россиянка материлась и напала на бортпроводников. Командир воздушного судна сообщил об инциденте в израильскую полицию, после чего местные власти решили депортировать женщину.
На родине в отношении пассажирки самолета возбудили уголовное дело по статьям «хулиганство» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».