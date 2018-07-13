Макаров объяснил причину повышения пенсионного возраста

В субботу, 13 июля, председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы России Андрей Макаров провел заседание клуба политологов в Доме общественных организаций. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В работе поучаствовали зампред Сергей Филимонов, председатель облдмы Аркадий Фомин, руководители ряда региональных министерств, политологи, представители общественных объединений.

На заседании обсудили изменения в пенсионном законодательстве.

Макаров отметил, что сейчас требуются изменения действующей системы, которая формировалась 90 лет назад, когда средняя продолжительность жизни составляла 42 года.

«Мы понимаем объективно, что идет процесс, когда количество неработающих пенсионеров увеличивается, количество работающих сокращается», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что трансферт из федерального бюджета в пенсионный фонд составляет 3,5 трлн рублей, то есть 20% для того, чтобы поддерживать пенсию на сегодняшнем уровне с индексацией по инфляции.

По словам Макарова, с учетом демографических процессов процентное соотношение с каждым годом будет увеличиваться.

«Следовательно, будут расти расходы бюджета, которые могли бы пойти на здравоохранение, на дороги, на благоустройство городов и многое другое, то есть это вопрос качества жизни», — подчеркнул глава бюджетного Комитета.

По его мнению, увеличение пенсионного возраста позволит повысить размер пенсий.

Макаров отметил, что создание специального фонда развития позволит накопить около 3,5 трлн рублей, которые будут направят на создание современной инфраструктуры.

«Плюс национальные проекты, 8 трлн рублей мы должны получить на решение социальных задач в регионах России», — сказал он.

Также на заседании клуба политологов обсудили вопрос изменения НДС.

Макаров отметил, что с 2004 года, когда ставку снизили до 18%, бизнес получил 5,2 трлн чистого дохода.

«Сейчас другая ситуация. Нужно отработать стабильные условия налоговой системы на следующие шесть лет. Были предложения об увеличении налога с продаж, на доходы физических лиц, ряд других. Но выбрано единственное — повышение на 2% НДС», — прокомментировал политик.