Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции 13 июля назвал
«Пару лет назад я говорил о том, что этот чемпионат будет лучшим в истории, сегодня могу повторить тоже самое, но с еще большей степенью убежденности», — сказал глава ФИФА.
Он также поблагодарил игроков, тренеров и судей ЧМ, а также оргкомитет, РФС, Владимира Путина и всех, кто имел отношение к подготовке чемпионата.
Напомним, что ЧМ-2018 завершится в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве. В финале мундиаля
Ранее стало известно, что все допинг-пробы на ЧМ-2018