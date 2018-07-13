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13:25, 13 июля 2018 206
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Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Глава ФИФА назвал ЧМ-2018 в России лучшим в истории

Фото: FIFA.com

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на пресс-конференции 13 июля назвал чемпионат мира по футболу в России лучшим в истории, сообщает «Интерфакс».

«Пару лет назад я говорил о том, что этот чемпионат будет лучшим в истории, сегодня могу повторить тоже самое, но с еще большей степенью убежденности», — сказал глава ФИФА.

Он также поблагодарил игроков, тренеров и судей ЧМ, а также оргкомитет, РФС, Владимира Путина и всех, кто имел отношение к подготовке чемпионата.

Напомним, что ЧМ-2018 завершится в воскресенье, 15 июля, на стадионе «Лужники» в Москве. В финале мундиаля встретятся сборные Хорватии и Франции.

Ранее стало известно, что все допинг-пробы на ЧМ-2018 оказались отрицательными.


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