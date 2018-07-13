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18:03, 13 июля 2018 95
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ГИБДД упростила процедуру установки газобаллонного оборудования на машины

ГИБДД упростила процедуру установки газобаллонного оборудования на машины

ГИБДД упростила процедуру установки газобаллонного оборудования (ГБО) на машины. Теперь заявление в подразделение ГАИ можно отправить по электронной почте, не предоставляя на осмотр сам автомобиль, передает РИА «Новости».

По техрегламенту Таможенного союза, установка системы питания двигателя газообразным топливом (если она не предусмотрена заводом-изготовителем) осуществляется по разрешению и под контролем ГАИ. После водителю выдают свидетельство о том, что внесенные в конструкцию изменения соответствуют требованиям безопасности.

«С учетом единообразных и исчерпывающих требований технического регламента к установке ГБО на транспортные средства, а также многочисленными обращениями граждан и организаций, принято решение о возможности оптимизации процесса по внесению данных изменений в конструкцию транспортного средства», — пояснили в ГИБДД.


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