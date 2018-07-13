ГИБДД упростила процедуру установки газобаллонного оборудования на машины

ГИБДД упростила процедуру установки газобаллонного оборудования (ГБО) на машины. Теперь заявление в подразделение ГАИ можно отправить по электронной почте, не предоставляя на осмотр сам автомобиль, передает РИА «
По техрегламенту Таможенного союза, установка системы питания двигателя газообразным топливом (если она не предусмотрена заводом-изготовителем) осуществляется по разрешению и под контролем ГАИ. После водителю выдают свидетельство о том, что внесенные в конструкцию изменения соответствуют требованиям безопасности.
«С учетом единообразных и исчерпывающих требований технического регламента к установке ГБО на транспортные средства, а также многочисленными обращениями граждан и организаций, принято решение о возможности оптимизации процесса по внесению данных изменений в конструкцию транспортного средства», — пояснили в ГИБДД.