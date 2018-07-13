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15:51, 13 июля 2018 548
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«Единая Россия» наградила победителей проекта «ПолитСтартап»

«Единая Россия» наградила победителей проекта «ПолитСтартап»

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 12 июля, на XXVIII региональной конференции партии «Единая Россия» наградили победителей проекта «ПолитСтартап». В нем поучаствовали 92 рязанца, в том числе 32 человека — участники предварительного голосования на выборах в рязанскую городскую думу.

Победителями «ПолитСтартапа» стали десять начинающих политиков. Лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, вручая рязанцам грамоты, выразил уверенность, что полученные в проекте знания помогут им не только в политической, но и в общественной работе.

«В нашей партии растет смена — активные, инициативные люди, которые уже сейчас пользуются доверием и уважением своих земляков», — подчеркнул Фомин.

Напомним, партия «Единая Россия» впервые в этом году запустила проект для подготовки политтехнологов и начинающих политиков. В рамках «ПолитСтартапа» молодые кандидаты праймериз посещали обучающие семинары и мастер-классы с участием региональных и федеральных наставников.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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