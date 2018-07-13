«Единая Россия» наградила победителей проекта «ПолитСтартап»

В четверг, 12 июля, на XXVIII региональной конференции партии «Единая Россия» наградили победителей проекта «ПолитСтартап». В нем поучаствовали 92 рязанца, в том числе 32 человека — участники предварительного голосования на выборах в рязанскую городскую думу.
Победителями «ПолитСтартапа» стали десять начинающих политиков. Лидер регионального отделения партии «Единая Россия» Аркадий Фомин, вручая рязанцам грамоты, выразил уверенность, что полученные в проекте знания помогут им не только в политической, но и в общественной работе.
«В нашей партии растет смена — активные, инициативные люди, которые уже сейчас пользуются доверием и уважением своих земляков», — подчеркнул Фомин.
Напомним, партия «Единая Россия» впервые в этом году запустила проект для подготовки политтехнологов и начинающих политиков. В рамках «ПолитСтартапа» молодые кандидаты праймериз посещали обучающие семинары и мастер-классы с участием региональных и федеральных наставников.