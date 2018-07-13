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17:30, 13 июля 2018 858
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Для восстановления рязанской спортсменки в ОКБ купят комплекс за десять миллионов

Для восстановления рязанской спортсменки в ОКБ купят комплекс за десять миллионов

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Для восстановления молодой рязанской спортсменки в ОКБ купят комплекс за десять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 13 июля, сообщил сайт регионального правительства.

Девушке сделали уникальную операцию в ОКБ, после которой ей необходимо восстановление. Спортсменка обратилась за помощью к Николая Любимову. С ОКБ заключили контракт на покупку роботизированного мультисуставного комплекса за десять миллионов рублей. Его должны поставить в третьем квартале 2018 года.

«В регионе успешно внедряются новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Рязанцам стало доступно лечение, которое раньше предоставлялось только в федеральных медцентрах», — сказал Николай Любимов.

Спортсменка пройдет реабилитацию в ОКБ одной из первых. Губернатор пожелал ей скорейшего выздоровления и успешного продолжения спортивной карьеры.


© RZN.info

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