Для восстановления рязанской спортсменки в ОКБ купят комплекс за десять миллионов

Для восстановления молодой рязанской спортсменки в ОКБ купят комплекс за десять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 13 июля,
Девушке сделали уникальную операцию в ОКБ, после которой ей необходимо восстановление. Спортсменка обратилась за помощью к Николая Любимову. С ОКБ заключили контракт на покупку роботизированного мультисуставного комплекса за десять миллионов рублей. Его должны поставить в третьем квартале 2018 года.
«В регионе успешно внедряются новые виды высокотехнологичной медицинской помощи. Рязанцам стало доступно лечение, которое раньше предоставлялось только в федеральных медцентрах», — сказал Николай Любимов.
Спортсменка пройдет реабилитацию в ОКБ одной из первых. Губернатор пожелал ей скорейшего выздоровления и успешного продолжения спортивной карьеры.