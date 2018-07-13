Активисты покрасили лавочки на чучковском стадионе. Фото

Активисты обновили лавочки на чучковском стадионе. Взрослые и школьники покрасили их в новые цвета, пишет издательство «
Как отметили представители местной ДЮСШ, стадион — это основная площадка в районе, которая всегда востребована.
«Мы решили не просто поболеть за наших футболистов на чемпионате мира, а сделать что-то полезное для всех любителей спорта», — рассказали активисты.
К покраске лавочек также присоединились замглавы администрации Татьяна Белова и начальник отдела физкультуры и спорта Игорь Лощинин.
Кроме того, на другой стороне стадиона оборудовали дополнительные места для зрителей.