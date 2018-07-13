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8:20, 13 июля 2018 239
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В Рязанской области сгорел автомобиль

В Рязанской области сгорел автомобиль

В селе Кривское Сараевского района сгорел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел около 21:40 в четверг, 12 июля. Никто не пострадал.

Причина произошедшего и ущерб устанавливаются. На место происшествия выезжали один расчет и двое пожарных.


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