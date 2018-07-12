Женскую консультацию в роддоме №1 откроют в сентябре. Об этом сообщил
Консультацию перевели из горбольницы №11, на ее ремонт, информатизацию и благоустройство направили почти 1,6 млн рублей из областного бюджета.
Бывшую санитарную комнату переоборудуют в туалет для пациентов, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит разместить звено первичной медико-санитарной помощи по акушерству и гинекологии на первом этаже с отдельным входом, а также увеличить количество кабинетов акушеров-гинекологов до семи.
В женской консультации появятся две процедурные (отдельно для забора крови и для забора мазков), кабинет компьютерной томографии, кабинет офтальмолога и грудного вскармливания.
Открыть ее планируют 1 сентября.