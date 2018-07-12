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14:53, 12 июля 2018 1 036
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Женскую консультацию в роддоме №1 откроют в сентябре

Женскую консультацию в роддоме №1 откроют в сентябре

Женскую консультацию в роддоме №1 откроют в сентябре. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Консультацию перевели из горбольницы №11, на ее ремонт, информатизацию и благоустройство направили почти 1,6 млн рублей из областного бюджета.

Бывшую санитарную комнату переоборудуют в туалет для пациентов, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит разместить звено первичной медико-санитарной помощи по акушерству и гинекологии на первом этаже с отдельным входом, а также увеличить количество кабинетов акушеров-гинекологов до семи.

В женской консультации появятся две процедурные (отдельно для забора крови и для забора мазков), кабинет компьютерной томографии, кабинет офтальмолога и грудного вскармливания.

Открыть ее планируют 1 сентября.


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