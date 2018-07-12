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11:30, 12 июля 2018 1 547
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В Шиловском районе столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

В Шиловском районе столкнулись грузовик и легковушка, есть пострадавшие

В Шиловском районе столкнулись грузовик и легковушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Авария произошла около 10:20 в четверг, 12 июля, на 293 километре М-5. Есть пострадавшие.

На место происшествия выезжали один расчет и трое пожарных.


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