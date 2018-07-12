В Рязанской области стартовал Фестиваль кулинарного мастерства

В области стартовал Фестиваль кулинарного мастерства. В среду, 11 июля, в Рязани прошел мастер-класс по повышению качества обслуживания в сфере общественного питания.
Участниками встречи, которую провели ведущие специалисты ресторанного бизнеса Москвы, стали представители более 20 предприятий.
В четверг, 12 июля, аналогичный мастер-класс пройдет для работников предприятий общественного питания Касимовского района. Им расскажут о повышении профессионального мастерства, правилах обслуживания клиентов, особенностях работы с туристическими группами, современных стандартах сервиса.
Предполагается, что развитие кулинарного направления поспособствует повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона.
По словам Николая Любимова, отечественные и иностранные туристы, представители бизнес-сообщества должны убедиться в том, что в области стараются создать атмосферу, комфортную для гостей.