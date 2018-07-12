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16:47, 12 июля 2018 261
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В Рязани появится центр донорства и трансплантации

В Рязани появится центр донорства и трансплантации

В Рязани появится центр донорства и трансплантации. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В четверг, 12 июля, в ОКБ прошла конференция «Донорство и трансплантация органов в Рязанской области: проблемы и перспективы развития», в которой поучаствовали главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье и ведущие специалисты сферы медицины Рязанского региона.

В ходе совещания было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным минздравом и Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Рязанская область станет одним из тридцати субъектов России, где будет работать региональный центр трансплантации. В настоящее время ведется подготовка к его созданию, к сентябрю текущего года планируется получить все лицензионно-разрешительные документы.

«Теперь и в Рязанской области начнет развиваться трансплантология. Как ведущий профильный центр в России мы будем оказывать региону необходимую консультационную поддержку, помощь в проведении операций, освоении технологий и методов работы», — подчеркнул Сергей Готье.


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