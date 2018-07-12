В рязанских поликлиниках создали службу неотложной помощи

В рязанских поликлиниках организовали службу неотложной помощи для сокращения нагрузки на «скорую». Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, выступая на правительственном часе в облдуме в среду, 11 июля.

Всего в регионе открыли 74 кабинета неотложной помощи при поликлиниках и поликлинических отделениях.

«Неотложная помощь оказывается людям медперсоналом амбулаторно-поликлинической службы при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, — рассказал Прилуцкий. — Это позволяет уменьшить нагрузку на скорую помощь, которая должна оказывать экстренную медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни».

На правительственном часе депутаты задали вопросы министру. Они интересовались качеством предоставляемой медпомощи, взаимодействием минздрава со страховыми организациями, контролем за пресечением деятельности безлицензионных клиник.

Депутат облдумы Виктор Дрейлих обратился к министру с вопросом о наличии в рязанских больницах специального оборудования для оказания высокотехнологичной помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В этом году на ремонт оборудования потратили девять миллионов и приобрели переносной аппарат УЗИ экспертного класса, закупили большое количество стентов», — рассказал чиновник. — Порядка 30 млн рублей выделили на закупку расходных материалов для проведения ортопедических, нейрохирургических и лапароскопических операций".

Министр добавил, что в регионе за прошлый год около пяти тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь по ОМС, и их число с каждым годом увеличивается.

Игорь Трубицын поднял вопрос о чрезмерной загруженности детской и взрослой поликлиник в Дашково-Песочне. По его словам, из-за динамичной застройки этой части города оказание доступной и качественной медпомощи его жителям становится невозможным.

По словам Прилуцкого, для решения данного вопроса усилий минздрава недостаточно. «За последние три года мы открыли шесть офисов врачебной практики, — ответил министр. — Но это не решение проблемы, так как за серьезное обследование можно получить лишь в поликлинике. Возможно, проблему можно решить на законодательном уровне и пора искать место для строительства новой поликлиники. Здесь мы готовы выступить в качестве инициатора», — пояснил Прилуцкий.

В своем докладе чиновник также рассказал, что для оказания доступной первичной медпомощи жителям удаленных населенных пунктов большое значение имеют фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В 2018 году их приобретение и установку в старожиловской и рыбновской районных больницах, а также в шиловском межрайонном медцентре выделили порядка 13 млн рублей из федерального и девять миллионов из областного бюджетов.

На покупку восьми передвижных мобильных ФАПов для оказания медпомощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек выделили еще 48 млн рублей из федерального бюджета.

В завершении глава регионального минздрава добавил, что в области пытаются снизить смертность и повысить уровень рождаемости. За достижение целей ответственны заместители министра здравоохранения, руководители медучреждений и участковые врачи.

«Заключены „эффективные контракты“, в которых мы определили приоритеты в деятельности главных врачей, в первую очередь, демографические», — заключил министр.

По итогам экспертного заседания профильный комитет подготовит постановления.