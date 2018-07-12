Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:22, 12 июля 2018 1 099
 0    0

В рязанских поликлиниках создали службу неотложной помощи

В рязанских поликлиниках создали службу неотложной помощи

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В рязанских поликлиниках организовали службу неотложной помощи для сокращения нагрузки на «скорую». Об этом сообщил глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий, выступая на правительственном часе в облдуме в среду, 11 июля.

Всего в регионе открыли 74 кабинета неотложной помощи при поликлиниках и поликлинических отделениях.

«Неотложная помощь оказывается людям медперсоналом амбулаторно-поликлинической службы при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих срочного медицинского вмешательства, — рассказал Прилуцкий. — Это позволяет уменьшить нагрузку на скорую помощь, которая должна оказывать экстренную медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни».

На правительственном часе депутаты задали вопросы министру. Они интересовались качеством предоставляемой медпомощи, взаимодействием минздрава со страховыми организациями, контролем за пресечением деятельности безлицензионных клиник.

Депутат облдумы Виктор Дрейлих обратился к министру с вопросом о наличии в рязанских больницах специального оборудования для оказания высокотехнологичной помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«В этом году на ремонт оборудования потратили девять миллионов и приобрели переносной аппарат УЗИ экспертного класса, закупили большое количество стентов», — рассказал чиновник. — Порядка 30 млн рублей выделили на закупку расходных материалов для проведения ортопедических, нейрохирургических и лапароскопических операций".

Министр добавил, что в регионе за прошлый год около пяти тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь по ОМС, и их число с каждым годом увеличивается.

Игорь Трубицын поднял вопрос о чрезмерной загруженности детской и взрослой поликлиник в Дашково-Песочне. По его словам, из-за динамичной застройки этой части города оказание доступной и качественной медпомощи его жителям становится невозможным.

По словам Прилуцкого, для решения данного вопроса усилий минздрава недостаточно. «За последние три года мы открыли шесть офисов врачебной практики, — ответил министр. — Но это не решение проблемы, так как за серьезное обследование можно получить лишь в поликлинике. Возможно, проблему можно решить на законодательном уровне и пора искать место для строительства новой поликлиники. Здесь мы готовы выступить в качестве инициатора», — пояснил Прилуцкий.

В своем докладе чиновник также рассказал, что для оказания доступной первичной медпомощи жителям удаленных населенных пунктов большое значение имеют фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). В 2018 году их приобретение и установку в старожиловской и рыбновской районных больницах, а также в шиловском межрайонном медцентре выделили порядка 13 млн рублей из федерального и девять миллионов из областного бюджетов.

На покупку восьми передвижных мобильных ФАПов для оказания медпомощи жителям населенных пунктов численностью до 100 человек выделили еще 48 млн рублей из федерального бюджета.

В завершении глава регионального минздрава добавил, что в области пытаются снизить смертность и повысить уровень рождаемости. За достижение целей ответственны заместители министра здравоохранения, руководители медучреждений и участковые врачи.

«Заключены „эффективные контракты“, в которых мы определили приоритеты в деятельности главных врачей, в первую очередь, демографические», — заключил министр.

По итогам экспертного заседания профильный комитет подготовит постановления.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
14:22, 12 июля 2018
В рязанских поликлиниках создали службу неотложной помощи
13:53, 12 июля 2018
В Рязани стартовал пилотный проект по уходу за пожилыми и инвалидами
16:47, 11 июля 2018
Прилуцкий опроверг слухи о закрытия поликлиники №5
11:58, 11 июля 2018
Три рязанских вуза выиграли гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов
12:18, 10 июля 2018
В Рязанском кожвендиспансере внедрили инновационную методику лечения
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 354 952
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 882
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 534
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 156
В Рязанском районе столкнулись две машины
10:06, 9 июля 2018 27 129
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум