Утренний обзор рязанских пробок: 12 июля

Утром в четверг, 12 июля, водителям вновь придется постоять в пробках на рязанских дорогах.
Затор возник на ремонтируемом на Солотчинском мосту. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка растянулась почти на два километра в сторону Солотчи и на километр в сторону города. Скорость потока не превышает пять-семь километров в час.
Пробка возникла на улице Бирюзова от пересечения с проездом Шабулина до парка Морской славы. города. Автомобили двигаются со скоростью не более десяти километров в час.
Серьезный затор появился на улице Зубковой и проезде Яблочкова в сторону центра города. Пробка растянулась почти на три километра от «Ледового дворца» до пересечения с улицей Циолковского.
На улице Есенина пробка возникла от пересечения с улицей Затинной в сторону площади Театральной. Затор растянулся почти на полтора километра. Скорость потока не превышает семи километров в час.