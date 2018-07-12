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11:33, 12 июля 2018 1 029
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Свежая веточка и однородный цвет. Как выбирать фрукты и овощи летом

Свежая веточка и однородный цвет. Как выбирать фрукты и овощи летом

Недостаток витаминов и минералов в организме человека помогают восполнить овощи и фрукты. Их постоянное употребление помогает укреплять иммунитет и сопротивляться вирусным заболеваниям и простуде, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты управления посоветовали рязанцам отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, так как в ранних велика вероятность повышенного содержания нитратов. Кроме того, не рекомендуется покупать продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс и на стихийных рынках — это может привести к отравлению и распространению инфекций.

При выборе овощей и фруктов необходимо обращать внимание на следующее:

  • при покупке томатов на веточке — на саму ветку (если она упругая и имеет однотонный зеленый цвет, значит томаты свежие);
  • при покупке картофеля — на цвет клубней (если плоды имеют зеленые пятна, их неправильно хранили, из-за чего в картофеле образуется опасное для здоровья вещество — соланин);
  • при покупке моркови — на ее цвет (он должен быть однородным, без желтых и зеленых вкраплений);
  • при покупке яблок — на их кожуру (если она скользкая и липкая, значит фрукт обрабатывали дифенилом, который невозможно смыть водой; такой фрукт лучше вымыть с мылом или очистить от кожуры).

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