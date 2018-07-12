Свежая веточка и однородный цвет. Как выбирать фрукты и овощи летом

Недостаток витаминов и минералов в организме человека помогают восполнить овощи и фрукты. Их постоянное употребление помогает укреплять иммунитет и сопротивляться вирусным заболеваниям и простуде, сообщила
Специалисты управления посоветовали рязанцам отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам, так как в ранних велика вероятность повышенного содержания нитратов. Кроме того, не рекомендуется покупать продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс и на стихийных рынках — это может привести к отравлению и распространению инфекций.
При выборе овощей и фруктов необходимо обращать внимание на следующее:
- при покупке томатов на веточке — на саму ветку (если она упругая и имеет однотонный зеленый цвет, значит томаты свежие);
- при покупке картофеля — на цвет клубней (если плоды имеют зеленые пятна, их неправильно хранили, из-за чего в картофеле образуется опасное для здоровья вещество — соланин);
- при покупке моркови — на ее цвет (он должен быть однородным, без желтых и зеленых вкраплений);
- при покупке яблок — на их кожуру (если она скользкая и липкая, значит фрукт обрабатывали дифенилом, который невозможно смыть водой; такой фрукт лучше вымыть с мылом или очистить от кожуры).