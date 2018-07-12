Страховые компании перешли на ОСАГО нового образца

В воскресенье, 1 июля, завершились переходы на полисы ОСАГО нового образца. Об этом сообщила пресс-служба Банка Росси.
Теперь страховые компании смогут выдавать полисы только серий ККК и МММ, на которых предусмотрены OR-коды. С помощью них можно будет получать сведения о полисе, а также подтверждать заключение договора со страховщиками.
Отмечается, что подобная технология позволит оперативно выявлять подделки.
«Главное, учесть, что новый документ должен быть двух конкретных серий. Обменивать старые полисы необходимости нет, они действительны до окончания срока договора», — пояснил управляющий рязанским филиалом банка Сергей Кузнецов.