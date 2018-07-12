Среди сотрудников рязанских колоний и изоляторов определили лучших начальников караулов

Среди сотрудников объектов рязанского УФСИН определили лучших начальников охранных караулов. Смотр-конкурс профессионального мастерства прошел в ИК-1, сообщила
Участников оценивали по:
- знанию должностных обязанностей;
- умению действовать при осложнении обстановки на охраняемом объекте;
- знанию материальной части стрелкового оружия, мер безопасности при проведении стрельб;
- выполнению нормативов по огневой, специальной и физической подготовке.
Кроме того, сотрудники продемонстрировали умения в области одиночной строевой подготовки.
Лучших результатов добились сотрудники СИЗО-1, СИЗО-2 и ИК-5. Победитель соревнований представит региональное УФСИН на следующем этапе смотра-конкурса, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.