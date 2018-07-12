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16:01, 12 июля 2018 484

Сотрудники «Рязаньэнерго» предупредили об опасности использования парашютных систем около ЛЭП

Сотрудники «Рязаньэнерго» предупредили об опасности использования парашютных систем около ЛЭП

Сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» предупредили рязанцев — поклонников кайтсерфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием парашютов и строп — о недопустимости проведения соревнований и тренировок рядом с линиями электропередачи.

«Если тренировка происходит в несанкционированном месте, например, вблизи трансформаторных подстанций или воздушных линий электропередачи (ВЛ), то спортсмен рискует столкнуться с электроустановкой. Такое столкновение и запутывание строп в проводах ВЛ может привести к поражению электрическим током и вызвать технологические нарушения в работе электросетевого комплекса», — отметили в пресс-службе филиала.

Сотрудники «Рязаньэнерго» напомнили, что охранными зонами являются участки от крайних проводов по обе стороны от линии электропередачи. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, напряжением 6-10 кВ — 10 метров, 35 кВ — 15 метров, 110 кВ — 20 метров. Для кабельных линий — один метр по обе стороны линии.

«В охранных зонах запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого комплекса. Не допускается, в частности, запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев и спортивные авиамодели», — говорится в сообщении.

Энергетики призвали жителей Рязанской области соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.


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