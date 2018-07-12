Рязанское управление ветеринарии прокомментировало размер штрафа зоопарку «Ноев ковчег». Соответствующее сообщение опубликовали на
Как сказано в ответе управления, в ветеринарном законодательстве нет правил, регламентирующих условия и порядок содержания цирковых и зоопарковых животных, за нарушение которых недобросовестных владельцев можно привлечь к ответственности.
«Размер административного штрафа за нарушение ветеринарных правил установлен кодексом об административном правонарушении России», — сказано в ответе.
Также отмечается, что специалисты рязанской ветеринарии ежедневно будут контролировать состояние животных в зверинце, пока он находятся на территории Рязанской области.
Напомним, руководство зоопарка «Ноев Ковчег» в Рязани оштрафовали на три тысячи рублей, после проверки прокуратуры, которая выявила в зверинце нарушения ветеринарного законодательства. Ранее рязанские зоозащитники пожаловались на плохие условия содержания животных в передвижном зоопарке.