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16:27, 12 июля 2018 1 072
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Рязанское управление ветеринарии прокомментировало размер штрафа зоопарку «Ноев ковчег»

Рязанское управление ветеринарии прокомментировало размер штрафа зоопарку «Ноев ковчег»

Рязанское управление ветеринарии прокомментировало размер штрафа зоопарку «Ноев ковчег». Соответствующее сообщение опубликовали на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

Как сказано в ответе управления, в ветеринарном законодательстве нет правил, регламентирующих условия и порядок содержания цирковых и зоопарковых животных, за нарушение которых недобросовестных владельцев можно привлечь к ответственности.

«Размер административного штрафа за нарушение ветеринарных правил установлен кодексом об административном правонарушении России», — сказано в ответе.

Также отмечается, что специалисты рязанской ветеринарии ежедневно будут контролировать состояние животных в зверинце, пока он находятся на территории Рязанской области.

Напомним, руководство зоопарка «Ноев Ковчег» в Рязани оштрафовали на три тысячи рублей, после проверки прокуратуры, которая выявила в зверинце нарушения ветеринарного законодательства. Ранее рязанские зоозащитники пожаловались на плохие условия содержания животных в передвижном зоопарке.


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