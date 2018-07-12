Рязанские депутаты поддержали законопроект об изменении пенсионной системы

В среду, 11 июля, на заседании облдумы депутаты поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».
По словам председателя комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления облдумы Алексея Просянникова, изменения параметров пенсионной системы необходимы, а уровень пенсий нужно повышать уже сейчас.
«Мы сегодня поддержали этот законопроект, потому что, прежде всего, это нужно для устойчивого функционирования пенсионной системы на долгосрочный период, а также для повышения материального положения пенсионеров, — сказал Просянников. — Госдуме над этим законопроектом предстоит большая работа с учетом поступивших мнений от регионов».