Рязанца оштрафовали за размещение экстремистских аудиозаписей во «ВКонтакте»

Рязанца оштрафовали на тысячу рублей за размещение экстремистских аудиозаписей во «ВКонтакте». Об этом сообщил сайт Рязанского облсуда.
Установлено, что на своей личной странице он разместил треки «Коловрат — Никаких шансов для марксистов», «Коловрат — Я ненавижу коммунистов», «Коловрат — Белый легион».
Аудиозаписи были в свободном доступе, их могли скачивать другие пользователи сети. Данные композиции включены в федеральный список экстремистских материалов Минюст России.
В суде правонарушитель полностью признал свою вину по статье 20.20 КоАП РФ.