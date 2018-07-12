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16:03, 12 июля 2018 573
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Региональная Общественная палата обсудила 240-летний юбилей Рязанской губернии

Региональная Общественная палата обсудила 240-летний юбилей Рязанской губернии

В четверг, 12 июля, в библиотеке имени Горького прошел круглый стол региональной Общественной палаты Рязанской области. Встречу посвятили 240 юбилею Рязанской губернии.

Члены Общественной палаты Рязанской области зачитали свои доклады, посвященные историческому и культурному развитию города и области, обсудили мероприятия, которые пройдут во время празднования.

«Тема нашего сегоднешнего разговора исключительно актуальна», — отметила член Общественной палаты России, профессор кафедры журналистики РГУ имени Есенина Ольга Воронова.

«Не могу не вспомнить слова знаменитого русского историка Ключевского «История — это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого», — подчеркнула она.


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