Региональная Общественная палата обсудила 240-летний юбилей Рязанской губернии

В четверг, 12 июля, в библиотеке имени Горького прошел круглый стол региональной Общественной палаты Рязанской области. Встречу посвятили 240 юбилею Рязанской губернии.
Члены Общественной палаты Рязанской области зачитали свои доклады, посвященные историческому и культурному развитию города и области, обсудили мероприятия, которые пройдут во время празднования.
«Тема нашего сегоднешнего разговора исключительно актуальна», — отметила член Общественной палаты России, профессор кафедры журналистики РГУ имени Есенина Ольга Воронова.
«Не могу не вспомнить слова знаменитого русского историка Ключевского «История — это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого», — подчеркнула она.