Проверка выявила критическое положение у пожарной охраны и спасателей. Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко выступил с докладом об итогах аудита ведомства, передает
Анализ деятельности МЧС прошел с 28 мая по 15 июня и выявил значительный некомлект личного состава и существенную нехватку материально-технических средств.
В пожарной охране дефицит кадров личного состава составил 23,1 тыс человек, дежурного караула — 10,8 тыс. Яцуценко отметил, что штатная численность сотрудников не соответствует установленным требованиям. «Например, численность боевого расчета на пожарном автомобиле составляет два-три человека вместо шести», — добавил он.
«Дефицит кадров возник в результате оптимизации персонала, проходившей в 2014—2018 годах. Ее следствием стали сокращение числа плановых проверок и падение качества тушения пожаров и проведения спасательных мероприятий», — отметили в сообщении.
Проверка также выявила критическое положение дел с оснащением спасателей и пожарных. Обеспечение службы тыла и вооружения в 2018 году составило: продовольствием — 88%, вещами — 21%, горюче-смазочными материалами — 36%, средствами на содержание техники — 20%.
У 67% основной пожарной техники и 73% специальной техники превышены сроки эксплуатации.