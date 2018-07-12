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12:12, 12 июля 2018 2 765
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Проверка выявила критическое положение у пожарной охраны и спасателей

Проверка выявила критическое положение у пожарной охраны и спасателей

Проверка выявила критическое положение у пожарной охраны и спасателей. Начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко выступил с докладом об итогах аудита ведомства, передает РБК.

Анализ деятельности МЧС прошел с 28 мая по 15 июня и выявил значительный некомлект личного состава и существенную нехватку материально-технических средств.

В пожарной охране дефицит кадров личного состава составил 23,1 тыс человек, дежурного караула — 10,8 тыс. Яцуценко отметил, что штатная численность сотрудников не соответствует установленным требованиям. «Например, численность боевого расчета на пожарном автомобиле составляет два-три человека вместо шести», — добавил он.

«Дефицит кадров возник в результате оптимизации персонала, проходившей в 2014—2018 годах. Ее следствием стали сокращение числа плановых проверок и падение качества тушения пожаров и проведения спасательных мероприятий», — отметили в сообщении.

Проверка также выявила критическое положение дел с оснащением спасателей и пожарных. Обеспечение службы тыла и вооружения в 2018 году составило: продовольствием — 88%, вещами — 21%, горюче-смазочными материалами — 36%, средствами на содержание техники — 20%.

У 67% основной пожарной техники и 73% специальной техники превышены сроки эксплуатации.


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