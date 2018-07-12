На улице Чкалова столкнулись две легковушки. Видео

На улице Чкалова столкнулись «пятнадцатая» и Hyundai Solaris. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube.
Авария произошла днем в четверг, 12 июля. Автомобили получили сильные повреждения.
На месте ДТП образовалась небольшая пробка.
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На улице Чкалова столкнулись «пятнадцатая» и Hyundai Solaris. Видео с места происшествия опубликовано на YouTube.
Авария произошла днем в четверг, 12 июля. Автомобили получили сильные повреждения.
На месте ДТП образовалась небольшая пробка.
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