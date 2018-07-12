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9:38, 12 июля 2018 4 957
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Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами за запись с лозунгом «Слава Украине»

Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами за запись с лозунгом «Слава Украине»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился за лозунги украинских нацистов после победы над российской командой в четвертьфинале чемпионата мира. В эфире телеканала «Россия 24» футболист сказал, что сделал ошибку.

«Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», — сказал Вида.

В среду, 11 июля, во время матча с Англией футболиста освистывали болельщики в московских «Лужниках». Каждый раз, когда мяч попадал к Виде, зрители неодобрительно гудели.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу сборной Хорватии.

Напомним, что 7 июля сборная России уступила хорватам в матче за выход в полуфинал ЧМ-2018. В среду, 11 июля, хорватские футболисты сыграют с англичанами.

После победы Хорватии над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в сети появилось видео, где хорватский футболист Домагой Вида на камеру произнес фразу «Слава Украине», после чего ему вынесли предупреждение.

На ролике также был полузащитник Огнен Вукоевич, которого исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018.


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