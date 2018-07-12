Хорватский футболист Вида извинился перед россиянами за запись с лозунгом «Слава Украине»

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился за лозунги украинских нацистов после победы над российской командой в четвертьфинале чемпионата мира. В эфире телеканала «Россия 24» футболист сказал, что сделал ошибку.
«Я знаю, что сделал ошибку. Я хочу еще один раз извиниться перед русскими людьми. Не думал об этом и извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках», — сказал Вида.
В среду, 11 июля, во время матча с Англией футболиста освистывали болельщики в московских «Лужниках». Каждый раз, когда мяч попадал к Виде, зрители неодобрительно гудели.
Игра
Напомним, что 7 июля сборная России
После
На ролике также был полузащитник Огнен Вукоевич, которого