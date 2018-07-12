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14:58, 12 июля 2018 473
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Бюджет Рязани увеличился более чем на 500 миллионов рублей

Бюджет Рязани увеличился более чем на 500 миллионов рублей

В четверг, 12 июля, депутаты Рязанской гордумы внесли изменения в бюджет города на текущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В 2018 году городская казна увеличится на 514 млн рублей за счет межбюджетных трансфертов, собственных доходов и безвозмездных пожертвований. Эти средства планируется направить, в частности, на капремонт объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и ремонт дорог.

Глава муниципального образования Владислав Фролов рассказал, что часть поступивших в бюджет денег пойдет на благоустройство города по программе «Формирование современной городской среды». «Мы продолжим благоустраивать наши парки, скверы, бульвары. Средства пойдут также на реконструкцию площади Ленина», — добавил он.

Кроме того, четыре миллиона рублей выделено на благоустройство Солотчи и Скорбященского кладбища. Еще 31 млн рублей пойдет на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» и 20 млн рублей — на ремонт рязанских школ и детских садов, 10 млн рублей направят на капремонт рязанской школы — интерната.


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