Минпросвещения выяснило, какими науками интересуются выпускники российских школ. В опросе, проведенном министерством, участвовали более пяти тысяч абитуриентов.
Оказалось, что самыми популярными среди будущих студентов являются науки об обществе — юриспруденция, социология, журналистика и экономика. За этот вариант проголосовали 22,3% опрошенных.
15,6% выпускников предпочитают инженерные направления, 15,5% — математические и естественные науки. 11% и 10,9% абитуриентов интересуют гуманитарные и медицинские науки соответственно. 7,9% опрошенных хотят заниматься искусством и культурой, 7,8% — стать педагогами, 1,9% — изучать сельское хозяйство. Около 5% абитуриентов еще не определились с выбором.
В 2018 году из российских школ выпустились более 645 тысяч человек. Они могут рассчитывать более чем на 369 тысяч бюджетных мест в вузах страны.