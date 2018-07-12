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12:12, 12 июля 2018 1 578
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Большинство абитуриентов интересуются науками об обществе — Минпросвещения

Большинство абитуриентов интересуются науками об обществе — Минпросвещения

Минпросвещения выяснило, какими науками интересуются выпускники российских школ. В опросе, проведенном министерством, участвовали более пяти тысяч абитуриентов.

Оказалось, что самыми популярными среди будущих студентов являются науки об обществе — юриспруденция, социология, журналистика и экономика. За этот вариант проголосовали 22,3% опрошенных.

15,6% выпускников предпочитают инженерные направления, 15,5% — математические и естественные науки. 11% и 10,9% абитуриентов интересуют гуманитарные и медицинские науки соответственно. 7,9% опрошенных хотят заниматься искусством и культурой, 7,8% — стать педагогами, 1,9% — изучать сельское хозяйство. Около 5% абитуриентов еще не определились с выбором.

В 2018 году из российских школ выпустились более 645 тысяч человек. Они могут рассчитывать более чем на 369 тысяч бюджетных мест в вузах страны.


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