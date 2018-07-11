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17:21, 11 июля 2018 3 200
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За пять месяцев на Рязанскую область пришлось более четверти тяжких преступлений в ЦФО — глава СК

За пять месяцев на Рязанскую область пришлось более четверти тяжких преступлений в ЦФО — глава СК

Фото: Pixabay.com

За первые пять месяцев 2018 года на Рязанскую область пришлось более четверти тяжких преступлений в ЦФО. Об этом на оперативном совещании во Владимире заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Руководители следственных управлений по Рязанской, Курской, Тверской, Ярославской и Калужской областям выступили с докладами о своей работе.

За пять месяцев в ЦФО зарегистрировали более 185 тысяч преступлений. По словам Бастрыкина, это на 5% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Число убийств и покушений на убийство по округу сократилось на 13%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, — на 18%. Изнасилований и покушений на изнасилование стало меньше на 17%.

Председатель СК констатировал, что более четверти тяжких и особо тяжких преступлений зафиксировали в Рязанской (около 30%) и Московской (более 25%) областях и Москве (более 30%).

На совещании отдельно говорили о преступлениях, совершенных в отношении детей. За три месяца значительно возросло количество возбужденных уголовных дел этой категории в Москве, Московской, Курской, Ивановской и Смоленской областях. Всего в производстве было около двух тысяч уголовных дел. Александр Бастрыкин отметил, активность волонтеров, помогающих следователям в поисках пропавших детей.

Председатель СК потребовал от сотрудников оперативно реагировать на все нарушения прав детей, а также на сообщения СМИ.

Также на совещании обсуждали расследование коррупционных преступлений.

«За 5 месяцев текущего года возросло количество оконченных уголовных дел — более 9 000 (более 8 500 в прошлом году), и этот показатель является самым значительным среди федеральных округов», — озвучил данные глава ведомства.

За три месяца во время предварительного следствия и проверок возмещено свыше 3,3 млрд рублей (74% от размера причиненного ущерба).


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