В Солотче прошли соревнования среди детских лагерей

Во вторник, 10 июля, в Солотче прошли ежегодные соревнования «Лагериада-2018». Об этом сообщила
Команды пяти лагерей — «Сатурн», «Сказка», «Смена», «Солнечный» и «Исток» — приветствовали представители министерства физкультуры и спорта региона.
Дети соревновались в футболе, пионерболе, стритболе, троеборье, «Летних стартах», конкурсе групп поддержки и викторине «Спортивный эрудит».
В общем зачете лучшей стала сборная лагеря «Смена», на втором месте «Солнечный», на третьем «Сказка» и «Сатурн».
Участникам и победителям «Лагериады» вручили кубки, грамоты и призы, а также сувениры от благотворительного фонда «Продетсво».