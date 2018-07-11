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11:25, 11 июля 2018 383
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В Сасовском районе освятили новый пляж. Фото

В Сасовском районе освятили новый пляж. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

У сасовского села Устье в затоне реки Мокши освятили новый пляж. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На пляже потроили беседку, сделали волейбольную площадку, установили вышку наблюдения, две раздевалки, три «грибка» для защиты от солнца, две скамейки, детские качели, мангалы, столики, баки под мусор, туалет и автостоянка. На все это ушло 200 тысяч рублей. Деньги выделила районная дума.

Водолазы уже обследовали дно. Воду признали пригодной для купания. Безопасность на пляже будут обеспечивать два спасателя. Они прошли специальную подготовку в Рязани.

На открытие пляжа приехали представители всех 15 поселений района. Этот пляж — единственный официальный в Сасовском районе.


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