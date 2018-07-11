В Сасовском районе освятили новый пляж. Фото

У сасовского села Устье в затоне реки Мокши освятили новый пляж. Об этом сообщает издательство «
На пляже потроили беседку, сделали волейбольную площадку, установили вышку наблюдения, две раздевалки, три «грибка» для защиты от солнца, две скамейки, детские качели, мангалы, столики, баки под мусор, туалет и автостоянка. На все это
Водолазы уже обследовали дно. Воду признали пригодной для купания. Безопасность на пляже будут обеспечивать два спасателя. Они прошли специальную подготовку в Рязани.
На открытие пляжа приехали представители всех 15 поселений района. Этот пляж — единственный официальный в Сасовском районе.