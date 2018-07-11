В Рязанской области зафиксировали еще две вспышки бешенства животных. Карантин объявили в Ухоловском и Старожиловском районах. Постановления губернатора опубликовали на сайте облправительства во вторник, 10 июля.
Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях населенных пунктов. Угрожаемой зоной объявили деревни Большое Кожухово и Соловачево в Рязанской области.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здания, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они изучат каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры продлятся до 4 сентября.
Напомним, ранее карантин