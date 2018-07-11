В Госдуме заявили о возможном смягчении реформы пенсионного возраста для женщин. Поправки о смягчении на два-три года планируют обсудить ко второму чтению законопроекта, передает «
В первом чтении документ рассмотрят в его
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что поправки об изменении возраста выхода на пенсию женщин (с установкой его на отметке 60 лет) внесет он. «Мы не то что готовы — мы обязательно такую поправку инициируем, — процитировал Нилова
Среди вариантов смягчения проекта называют возможное снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.
Напомним, срок выхода на пенсию для мужчин предлагают повысить до 65 лет, для женщин — до 63 лет (на пять и восемь лет соответственно).
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