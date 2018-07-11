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13:54, 11 июля 2018 599
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В Госдуме заявили о возможном смягчении реформы пенсионного возраста для женщин

В Госдуме заявили о возможном смягчении реформы пенсионного возраста для женщин

Фото: Pixabay.com

В Госдуме заявили о возможном смягчении реформы пенсионного возраста для женщин. Поправки о смягчении на два-три года планируют обсудить ко второму чтению законопроекта, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в парламенте.

В первом чтении документ рассмотрят в его нынешнем виде. Источник отметил, что «окончательного решения еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне».

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил, что поправки об изменении возраста выхода на пенсию женщин (с установкой его на отметке 60 лет) внесет он. «Мы не то что готовы — мы обязательно такую поправку инициируем, — процитировал Нилова ТАСС. — Я не исключаю, что для женщин согласятся снизить. Компромисс возможен. Но все это вопросы второго чтения».

Среди вариантов смягчения проекта называют возможное снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.

Напомним, срок выхода на пенсию для мужчин предлагают повысить до 65 лет, для женщин — до 63 лет (на пять и восемь лет соответственно).

В интернете создали петицию против повышения пенсионного возраста.

Правительство решило отказаться от «балльной» пенсионной системы.


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