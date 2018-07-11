Три рязанских вуза выиграли гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов. Об этом сообщил сайт «
Всего 380 российских вузов подали 2523 заявки на участие в конкурсе среди образовательных организаций.
Учреждения предоставляли проекты по номинациям: «Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды».
Рязанский медуниверситет выиграл грант на один млн рублей, РГРТУ — 6,05 млн, РГУ имени Есенина — 10,9 млн.