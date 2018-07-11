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11:58, 11 июля 2018 291
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Три рязанских вуза выиграли гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов

Три рязанских вуза выиграли гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов

Три рязанских вуза выиграли гранты Всероссийского конкурса молодежных проектов. Об этом сообщил сайт «Росмолодежи».

Всего 380 российских вузов подали 2523 заявки на участие в конкурсе среди образовательных организаций.

Учреждения предоставляли проекты по номинациям: «Поддержка студенческого самоуправления», «Поддержка молодежных студенческих инициатив», «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации», «Наука и инновации», «Волонтерство и социальное проектирование», «Студенческий спорт, туризм; культура, искусство и творчество», «Профессиональные компетенции и предпринимательство», «Студенческие СМИ», «Международное сотрудничество», «Студенческие отряды», «Педагогические отряды».

Рязанский медуниверситет выиграл грант на один млн рублей, РГРТУ — 6,05 млн, РГУ имени Есенина — 10,9 млн.


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