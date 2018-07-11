Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:40, 11 июля 2018 2 311
 0    0

Специалисты выяснили, сколько рязанцев ездят на работу на велосипеде

Специалисты выяснили, сколько рязанцев ездят на работу на велосипеде

Специалисты выяснили, сколько рязанцев ездят на работу на велосипеде. Об этом сообщила служба исследований HeadHunter.

Оказалось, что регулярно на двухколесном велосипеде катаются 22% рязанцев. Собственный велосипед есть у большинства опрошенных — 65%. Практически каждый пятый хотя бы раз ездил на нем на работу (19%).

Половина опрошенных объяснила выбор такого вида транспорта приверженностью здоровому образу жизни, каждый третий — поддержанием экологии в городе. Другими причинами рязанцы назвали экономию на бензине и передвижение без пробок (45% и 25% соответственно).

Отмечается, что мужчин-велолюбителей больше, чем женщин (30% против 14%).

Основными аргументами отказа от велосипеда жители Рязани назвали отсутствие в городе велодорожек (44%), отсутствие в офисе душа (42%) и продолжительность пути (35%).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:55, 12 июля 2018
Глава Росгвардии наградил рязанских спецназовцев. Фото
16:47, 12 июля 2018
В Рязани появится центр донорства и трансплантации
16:35, 12 июля 2018
На Рязанском полигоне прошли крупнейшие учения в истории российского десанта. Фото и видео
16:03, 12 июля 2018
Региональная Общественная палата обсудила 240-летний юбилей Рязанской губернии
16:01, 12 июля 2018
Сотрудники «Рязаньэнерго» предупредили об опасности использования парашютных систем около ЛЭП
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 354 935
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 878
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 532
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 154
В Рязанском районе столкнулись две машины
10:06, 9 июля 2018 27 120
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум