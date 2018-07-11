Специалисты выяснили, сколько рязанцев ездят на работу на велосипеде. Об этом сообщила служба исследований HeadHunter.
Оказалось, что регулярно на двухколесном велосипеде катаются 22% рязанцев. Собственный велосипед есть у большинства опрошенных — 65%. Практически каждый пятый хотя бы раз ездил на нем на работу (19%).
Половина опрошенных объяснила выбор такого вида транспорта приверженностью здоровому образу жизни, каждый третий — поддержанием экологии в городе. Другими причинами рязанцы назвали экономию на бензине и передвижение без пробок (45% и 25% соответственно).
Отмечается, что мужчин-велолюбителей больше, чем женщин (30% против 14%).
Основными аргументами отказа от велосипеда жители Рязани назвали отсутствие в городе велодорожек (44%), отсутствие в офисе душа (42%) и продолжительность пути (35%).