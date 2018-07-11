Рязанских предпринимателей пригласили на бесплатный тренинг «Бизнес-Эксперт»

По словам организаторов, особенность программы тренинга — получение слушателями практических инструментов для создания или расширения бизнеса.
С помощью
- выбрать рыночную нишу в своем городе;
- рассчитать примерный бизнес-план;
- подобрать в аренду помещение для бизнеса;
- узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
- узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием;
- найти поставщика и проверить надежность контрагента.
Тренинг пройдет с 11:00 до 13:00 в Центре поддержки предпринимательства по адресу Солотчинское шоссе, 2. Участие бесплатное, однако до 18 июля необходимо заполнить
Центр поддержки предпринимательства «