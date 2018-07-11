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10:07, 11 июля 2018 563

Рязанских предпринимателей пригласили на бесплатный тренинг «Бизнес-Эксперт»

Рязанских предпринимателей пригласили на бесплатный тренинг «Бизнес-Эксперт»

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области пригласил желающих на тренинг «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-навигатора МСП», который состоится 20 июля.

По словам организаторов, особенность программы тренинга — получение слушателями практических инструментов для создания или расширения бизнеса.

С помощью портала Бизнес-навигатора МСП рязанцы, прошедшие образовательный курс, смогут:

  • выбрать рыночную нишу в своем городе;
  • рассчитать примерный бизнес-план;
  • подобрать в аренду помещение для бизнеса;
  • узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса;
  • узнать о планах закупок крупнейших заказчиков, в том числе заказчиков с государственным участием;
  • найти поставщика и проверить надежность контрагента.

Тренинг пройдет с 11:00 до 13:00 в Центре поддержки предпринимательства по адресу Солотчинское шоссе, 2. Участие бесплатное, однако до 18 июля необходимо заполнить заявку или обратиться по телефону 971-700.

Центр поддержки предпринимательства «ВКонтакте» и на Facebook.


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