Рязанские школьники собрали роботов из конструктора. Фото

В среду, 11 июля, в городской станции юных техников прошло летнее занятие для детей 8-10 лет. Мальчики собрали танцующего человека, а также двигающуюся ракету из деталей LEGO. Ученики на компьютере задавали ряд действий для роботов, благодаря чему они двигались.
«На начальных этапах ребята создают легкие конструкции, однако с каждым занятием задание усложняется», — отметил преподаватель.
Старшая группа участвует в разных конкурсах, на которых представлены роботы, способные ходить, издавать звуки или искать выход из лабиринта.
Ребята посещают кружок не только летом, но и в течении учебного года.