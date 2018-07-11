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16:47, 11 июля 2018 2 828
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Прилуцкий опроверг слухи о закрытия поликлиники №5

Прилуцкий опроверг слухи о закрытия поликлиники №5

Глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий опроверг слухи о закрытии поликлиники №5 в Приокском. Соответствующий вопрос прозвучал после выступления министра на правительственном часе в облдуме в среду, 11 июля.

«Вопрос о закрытии пятой больницы никогда не стоял и, тем более, не стоит. Сегодня я встречался с вице-губернатором области, и мы говорили о развитии этой больницы, — подчеркнул Прилуцкий. — Мы прекрасно понимаем, что это район с традициями, больница с традициями и трогать ее нет необходимости».

Министр рассказал, что региональное правительство намерено привлечь инвестиции для обустройства медучреждения и создания в нем диагностического комплекса.

«На прошлой неделе мы с губернатором встретились с представителями одной крупной компании, которая развивает радиодиагностику и радиолечение. И планируем привлечь их туда», — добавил он.


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