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13:43, 11 июля 2018 1 208
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Появились фото с места гибели молодого человека в Сасове 2

Появились фото с места гибели молодого человека в Сасове

Появились фото с места гибели молодого человека в Сасове. Снимки опубликовал портал «ProГород».

Отмечается, что трагедия произошла в ночь на воскресенье, 8 июля.

Напомним, информацию подтвердил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ на транспорте Сергей Бубенев.


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