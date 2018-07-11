Появились фото с места гибели молодого человека в Сасове. Снимки опубликовал портал «
Отмечается, что трагедия произошла в ночь на воскресенье, 8 июля.
Напомним, информацию
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Появились фото с места гибели молодого человека в Сасове. Снимки опубликовал портал «
Отмечается, что трагедия произошла в ночь на воскресенье, 8 июля.
Напомним, информацию
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