Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:37, 11 июля 2018 160
 0    0

Петербургский музыкант Борис Чистый представит на фестивале «Подбелка» свой новый альбом «Полурассвет»

Петербургский музыкант Борис Чистый представит на фестивале «Подбелка» свой новый альбом «Полурассвет»

На фестивале «Подбелка» вновь выступит петербургский музыкант Борис Чистый. На акустической сцене он представит свой новый альбом «Полурассвет».

В его записи приняли участие более двадцати музыкантов, работа длилась около двух лет. Запись, сведение и мастеринг альбома выполнил звукорежиссер и продюсер Вадим Сергеев, работающий с Борисом Чистым еще со времен легендарной записи «Набережная Лимпопо» в 1988 году.

Песни Бориса Чистого — это акустический рок с элементами блюза и джаза, лирика и драйв, красивый выразительный вокал. В конце 80-х Борис был участником группы «Набережная Лимпопо», чьи композиции быстро разошлись в народе и теперь распеваются многими музыкантами и любителями.

Отметим, что в группе петербургского музыканта «Набережная Лимпопо» состоял известный режиссер-мультипликатор, создатель мультфильмов «Масяня» Олег Куваев. Песни Бориса Чистого использовались в его мультсериале «Магазинчик Бо» в качестве саундтрека.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет на улице Почтовой 3 августа, открывая празднование Дня города.

Для участия музыкантам нужно оставить заявку в официальной группе фестиваля «Подбелка» и прикрепить к ней не более трех аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя.

«Подбелка» проводится с 2011 года. Организованный RZN.info и управлением культуры городской администрации фестиваль стал самым крупным музыкальным событием Рязани.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
12:37, 11 июля 2018
Петербургский музыкант Борис Чистый представит на фестивале «Подбелка» свой новый альбом «Полурассвет»
15:47, 7 июля 2018
Коллекцию брошей-бабочек из касимовского музея признали самой большой в мире
13:04, 5 июля 2018
В Рязани откроется фотовыставка Тищенко «Старый город»
11:24, 5 июля 2018
Рязанцы провели шоу огненных скульптур в Вологде
10:09, 5 июля 2018
Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2018 года
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Пиво, викинги и дырка в полу. Рязанцы на чемпионате мира по футболу

Рязанцы посетили футбольные матчи иностранных команд и рассказали корреспонденту RZN.info свои впечатления.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 353 368
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 812
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 486
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
18:45, 30 июня 2018 27 103
В Рязанском районе столкнулись две машины
15:17, 3 июля 2018 26 313
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 13.07.2018
Архив голосований
Форум