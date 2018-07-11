Петербургский музыкант Борис Чистый представит на фестивале «Подбелка» свой новый альбом «Полурассвет»

На фестивале «Подбелка» вновь выступит петербургский музыкант Борис Чистый. На акустической сцене он представит свой новый альбом «Полурассвет».
В его записи приняли участие более двадцати музыкантов, работа длилась около двух лет. Запись, сведение и мастеринг альбома выполнил звукорежиссер и продюсер Вадим Сергеев, работающий с Борисом Чистым еще со времен легендарной записи «Набережная Лимпопо» в 1988 году.
Песни Бориса Чистого — это акустический рок с элементами блюза и джаза, лирика и драйв, красивый выразительный вокал. В конце 80-х Борис был участником группы «Набережная Лимпопо», чьи композиции быстро разошлись в народе и теперь распеваются многими музыкантами и любителями.
Отметим, что в группе петербургского музыканта «Набережная Лимпопо» состоял известный режиссер-мультипликатор, создатель мультфильмов «Масяня» Олег Куваев. Песни Бориса Чистого использовались в его мультсериале «Магазинчик Бо» в качестве саундтрека.
Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» пройдет на улице Почтовой 3 августа, открывая празднование
Для участия музыкантам нужно оставить
«Подбелка» проводится с 2011 года. Организованный RZN.info и управлением культуры городской администрации фестиваль стал самым крупным музыкальным событием Рязани.