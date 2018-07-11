Николай Любимов встретился с полпредом президента Игорем Щеголевым

Николай Любимов встретился с полпредом президента России в ЦФО Игорем Щеголевым. Об этом сообщил
В ходе встречи речь шла о мерах по реализации стратегических инициатив главы государства, принятых в Рязанской области, а также основные показатели социально-экономического развития региона.
Они обсудили цифровую трансформацию региона, внедрение принципов «бережливого производства» во все сферы деятельности и переходе к проектному управлению.
Особое внимание было уделено перспективам строительства объектов образования, спорта и здравоохранения, повышению качества и доступности медицинской помощи в регионе.