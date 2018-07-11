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14:33, 11 июля 2018 2 362
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Москва вышлет двух греческих дипломатов

Москва вышлет двух греческих дипломатов

Фото: Pixabay.com

Москва вышлет двух греческих дипломатов. Без таких действий Россия не сможет обеспечить безопасность своим официальным представителям, заявил РИА «Новости» зампредставитель Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Из Греции выслали двух российских дипломатов и еще двум запретили въезд в страну. На эти меры в Афинах пошли «исключительно из-за действий этих четырех человек», и высылка дипломатов не относится «к общему хорошему отношению Греции к России».

Сенатор Климов заявил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника и партнера в Европе.

«Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — подчеркнул он.

Напомним, в конце марта США и 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.


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