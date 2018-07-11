Москва вышлет двух греческих дипломатов. Без таких действий Россия не сможет обеспечить безопасность своим официальным представителям, заявил РИА «
Из Греции выслали двух российских дипломатов и еще двум запретили въезд в страну. На эти меры в Афинах пошли «исключительно из-за действий этих четырех человек», и высылка дипломатов не относится «к общему хорошему отношению Греции к России».
Сенатор Климов заявил, что Россия никогда не рассматривала Грецию как союзника и партнера в Европе.
«Греция входит в НАТО, одного этого уже достаточно», — подчеркнул он.
Напомним, в конце марта США и 14 стран ЕС решили