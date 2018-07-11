Любимов потерял восемь позиций в медиарейтинге губернаторов

По итогам июня рязанский губернатор Николай Любимов занял 65 место из 85 в рейтинге глав российских регионов, составленном «Медиалогией».
За месяц он потерял восемь позиций. Среди 18 глав ЦФО Любимов находится на тринадцатом месте. Рязанский губернатор расположился между коллегами из Брянской и Смоленской областей.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. «Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 44,5 тысяч СМИ.